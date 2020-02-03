В Иерусалиме площадка у памятника блокадникам завалена хламом: раньше там выгуливали собак

Журналистка радиостанции "Кан Рэка" Яна Брискман опубликовала у себя в Facebook фотографии иерусалимского парка Ган Сакер, в котором неделей ранее Владимир Путин и видные израильские чиновники открыли монумент "Свеча памяти" в честь блокадников Ленинграда.

Судя по снимкам, территория вокруг памятника сильно захламлена. Кроме того, по словам Бриксман, раньше площадку использовали для выгула собак.

В то же время другой израильский журналист Павел Маргулян опубликовал более "свежие" фотографии, на которых видно, что местность вокруг "Свечи памяти" огорожена забором, а мусор убран.

Напомним, 23 января состоялось открытие монумента, на котором присутствовали Путин, президент Израиля Реувен Ривлин, градоначальник Петербурга Александр Беглов и блокадники. На мероприятии "собачники" провели акцию протеста.

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