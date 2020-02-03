Оранжерею-памятник в Петергофе на полвека сдали в аренду в частные руки

Одноэтажную полузаброшенную оранжерею на Собственной даче в Петергофе город отдал АО "Московская инвестиционно-строительная компания" в аренду на 50 лет, передает строительное издание "Канонер". Компания взяла на себя обязательство привести сооружение в порядок.

Отмечается, что в новейшие времена продолговатое кирпичное здание если и использовали, то в качестве конюшни.

Вопреки своему названию, АО "Московская инвестиционно-строительная компания" зарегистрирована в Петербурге.

Весь ансамбль, который представляет собой старинная дача на Собственном проспекте, признан культурно-историческим памятником федерального значения. Ее построили "на излете" царской России.