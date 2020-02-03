Обвиняемый в коррупции бывший вице-губернатор Псковской области выступил с последним словом

Обвиняемый в вымогательстве взятки бывший замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов выступил на суде с последним словом, в котором, в частности, назвал ошибочными сведения об имеющемся у него двойном гражданстве, передает ТАСС.

Произнося речь, экс-чиновник выразил уверенность в том, что убедительных доказательств его вины так никто и не смог представить с момента его ареста. Кузнецов утверждает, что его оклеветали "подставные" свидетели, неслучайно, по мнению подсудимого, оказавшиеся вместе с ним в изоляторе. Эстонского гражданства, о котором вели речь в показаниях свидетели, является, со слов Кузнецова, выдумкой, и, уверяет он, скрыться ему за пределами России было негде.

"Фактически данная информация является беспочвенным обвинением меня и моей семьи, а также оскорблением чести и достоинства. Роман Новак, сменивший несколько фамилий, с которым подсадили в одну камеру в СИЗО-1, является знаменитым мошенником на территории РФ, он пытается уйти от уголовной ответственности за свои грехи".

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов потребовал от менеджера строительной компании освободить его жену от обязанности выплатить остаток за приобретенную недвижимость в размере 1,35 млн рублей. За это он пообещал помочь с заключением выгодных для компании контрактов и решением проблем с чиновниками различного уровня, считают следователи. После договоренности, согласно материалам дела, Кузнецов помог бизнесмену получить госконтракт на 40,6 млн рублей на строительство медицинского учреждения.

Бывший псковский госслужащий также продолжает заявлять, что в ходе следственных действий, в частности, на допросах, подвергался давлению, в том числе с применением медицинских препаратов.