В Ленобласти учредили стипендию для одаренных детей-сирот

Одаренные дети-сироты, проживающие на территории Ленинградской области, получили право претендовать на получение регулярной ежемесячной стипендии в размере трех тысяч рублей, о чем извещает официальный сайт регионального правительства.

Правом наделили тех из них, кто учится по программам среднего профессионального образования.

Специальная комиссия при администрации области будет рассматривать заявки на назначение выплаты до конца августа. Подчеркивается, что речь об именной стипендии губернатора Александра Дрозденко. Имена первых обладателей стипендий объявят до конца февраля.