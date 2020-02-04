МВД настаивает на депортации из РФ всех зараженных опасными вирусами мигрантов

Российское МВД разработало законопроект, согласно которому всех мигрантов, обитающих на территории РФ и являющихся носителями опасных для общества заболеваний, следует незамедлительно депортировать из страны, делятся "Известия".

Речь идет об утвержденном правительством списке из 16 вирусов, среди которых - чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

Принимать решение о выдворении за пределы государства опасных граждан смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.

По последней информации, от коронавируса погибло более 425 человек, инфицированы более 20 тысяч (в том числе двое - в России). За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 3235 человек.

Ранее было ограничено железнодорожное сообщение с Северной Кореей, а на прошлой неделе была аналогично прервана ж/д-связь с Китаем. Кроме того, с 1 февраля на территорию КНР, кроме нескольких рейсов "Аэрофлота", не летают и самолеты. Также приостановлена выдача рабочих виз и отменены безвизовые турпоездки.