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9:46

МВД настаивает на депортации из РФ всех зараженных опасными вирусами мигрантов

фото ЗакС политика МВД настаивает на депортации из РФ всех зараженных опасными вирусами мигрантов

Российское МВД разработало законопроект, согласно которому всех мигрантов, обитающих на территории РФ и являющихся носителями опасных для общества заболеваний, следует незамедлительно депортировать из страны, делятся "Известия".

Речь идет об утвержденном правительством списке из 16 вирусов, среди которых - чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

Принимать решение о выдворении за пределы государства опасных граждан смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.

По последней информации, от коронавируса погибло более 425 человек, инфицированы более 20 тысяч (в том числе двое - в России). За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 3235 человек.

Ранее было ограничено железнодорожное сообщение с Северной Кореей, а на прошлой неделе была аналогично прервана ж/д-связь с Китаем. Кроме того, с 1 февраля на территорию КНР, кроме нескольких рейсов "Аэрофлота", не летают и самолеты. Также приостановлена выдача рабочих виз и отменены безвизовые турпоездки.

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