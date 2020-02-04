Беглов поведал Миронову о проблемных застройщиках Шушар

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов поинтересовался у петербургского градоначальника Александра Беглова, что происходит со строительством социальных объектов в Шушарах: в примыкающем к Северной столице посёлке уже давно остро ощущается нехватка детсадов, школ и поликлиник.

В ответ губернатор сообщил, что, действительно, в Шушарах идет активная жилая застройка, поэтому в ближайшие три года их территория увеличится более, чем в двое. Основные компании, возводящие там дома, - ООО "СК «Дальпитерстрой»", ООО "Лидер Групп", ООО "ФСК «Лидер Северо-Запад»" и ООО "Аквилон-инвест".

В поселке предусматривается размещение семи детсадов, трех школ, одной поликлиники и ряда иных соцобъектов. Однако, продолжил Беглов, на сегодняшний день в Шушарах функционируют лишь три дошкольных учреждения и две школы, а также взрослая и детская поликлиники.

Строительством еще одного детсада на Школьной улице, 75, занимается как раз "Дальпитерстрой": учреждение должно было открыть свои двери еще в сентябре 2018 года, однако по сей день его возведение так и не началось. Кроме того, на него так и не получено разрешение.

Опаздывает "Дальпитерстрой" и со сроками сдачи встроенно-пристроенной поликлиники. Более того, компании принадлежат в Шушарах два земельных участка, на которых должны были разместиться школы; ещё на трех - детсады. Однако никаких работ там не ведется.

Смольный уже предлагал "Дальпитерстрою" передать в собственность города обозначенные участки, однако этого так и не было сделано, несмотря на полное согласие компании.

"На выездном совещании 17.12.2019 года под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В. представитель ООО «СК «Дальпитерстрой» сообщил о готовности построить указанные объекты социального назначения с последующей возмездной передачей в собственность Санкт-Петербурга. Соглашения между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Застройщиком о строительстве объектов социального назначения на указанных земельных участках не заключены. Источники финансирования и сроки строительства объектов социального назначения на указанных земельных участках не определены", - подытожил отчет Беглов.

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