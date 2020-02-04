"Проект": Семья главы ВГТРК владеет 1,5 млрд недвижимостью на Рублёвке

"Проект" выпустил очередное расследование о недвижимости на Рублёво-Успенском шоссе, которая принадлежит видному российскому госслужащему: на сей раз объектом внимания журналистов стал глава ВГТРК Олег Добродеев, у семьи которого нашли в собственности элитные дома и участок общей стоимостью не менее 1,5 млрд рублей.

Так, жене Добродеева Марине принадлежит особняк в коттеджном поселке "Балатон": на территории в один гектар расположились два дома площадью свыше 3 тысяч "квадратов". По подсчетам "Проекта", участок подобного размера сейчас стоит не менее 845 млн рублей.

Сын медиамагната Борис Добродеев владеет более 60 сотками в коттеджном поселке "Жуковка 21". На сегодняшний день участки аналогичного размера стоят от 880 млн до 1,7 млрд рублей. Добродеев-младший купили землю у некоего Александра Ксенжука в 2014 году. Мужчину с аналогичными инициалами в 2013 году СК объявил в розыск по делу о мошенничестве с землей.

Во главе ВГТРК Добродеев стоит уже 20 лет. Свдений о его доходах в открытом доступе нет.