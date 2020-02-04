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11:52

Левые силы выйдут на митинг против мусорной реформы, роста цен и за индексацию пенсий

фото ЗакС политика Левые силы выйдут на митинг против мусорной реформы, роста цен и за индексацию пенсий

Отделение КПРФ в Петербурге анонсировало согласованный митинг 8 февраля на площади Ленина «в защиту законных прав граждан», сообщается в группе партии во «ВКонтакте».

Митинг проходит под эгидой Союза левых сил. В нем примут участие представители КПРФ, «Левого фронта» и движения «За новый социализм». Участники митинга собираются поднять разные темы: выступить против мусорной реформы, сноса гаражей, роста тарифов и цен, против повышения пенсионного возраста. Они намерены высказаться за «доступный общественный транспорт», сохранение парков и скверов и индексацию пенсий.

Ранее группа депутатов ЗакСа и другие уведомили Смольный о митинге против строительства мусороперерабатывающих заводов в Левашово. Случилось это после того, как комиссия по экологической защите населения ЗакСа обсудила проект территориальной схемы обращения с отходами. Представители комитета по градостроительству и архитектуре Смольного выступили за пересмотр перечня участков, на которых могут быть построены новые мусорные объекты. Подробнее об обсуждении – в материале ЗАКС.Ру.

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