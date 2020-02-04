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12:46

На планировку территории под трамвайную линию от Купчино до Славянки отвели 1,5 года

фото ЗакС политика На планировку территории под трамвайную линию от Купчино до Славянки отвели 1,5 года

Смольный опубликовал распоряжение о подготовке проектной документации по планировке территории под проведение трамвайной линии Купчино - Шушары - Славянка: времени отведено полтора года - до 5 августа 2021-го.

Основанием для разработки послужило обращение концессионера – "БалтНедвижСервиса".

Соглашение между компанией и властями города было заключено в октябре 2019 года. Согласно плану, концессионер должен построить линию, трамвайное депо и не менее 15 остановок. 

В строительство объекта длиной около 21 км будет вложено порядка 27 млрд рублей. Первый этап - от Балканской площади до Новгородского проспекта - следует построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру. На второй этап (до микрорайона Славянка) отведено 3 года.

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