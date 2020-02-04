На планировку территории под трамвайную линию от Купчино до Славянки отвели 1,5 года

Смольный опубликовал распоряжение о подготовке проектной документации по планировке территории под проведение трамвайной линии Купчино - Шушары - Славянка: времени отведено полтора года - до 5 августа 2021-го.

Основанием для разработки послужило обращение концессионера – "БалтНедвижСервиса".

Соглашение между компанией и властями города было заключено в октябре 2019 года. Согласно плану, концессионер должен построить линию, трамвайное депо и не менее 15 остановок.

В строительство объекта длиной около 21 км будет вложено порядка 27 млрд рублей. Первый этап - от Балканской площади до Новгородского проспекта - следует построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру. На второй этап (до микрорайона Славянка) отведено 3 года.