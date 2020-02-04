В РПЦ предложили отказаться от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви предлагает отказаться от освящения оружия, использование которого может привести к гибели «неопределенного количества людей», проект документа опубликован на сайте РПЦ.

По мнению церковников, из пастырской практики следует исключить освящение «любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения». Это не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию Чина благословения воинских оружий, считают в РПЦ.

При этом сохранится благословение средств передвижения военных по суше, воде и воздуху, если молитва направлена на сохранение их жизней. В РПЦ назвали устойчивой практикой молитву о воинах и благословение на несение ратной службы.