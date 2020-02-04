Задержанную до митинга за СКК оштрафовали на 500 рублей

Координатор группы «Сквер у СКК» Лариса Лопаткина оштрафована на 500 рублей за неповиновение требованиям сотрудника полиции, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в соцсетях.

По его словам Лопаткину продержали в отделе полиции полтора дня. Поводом для ее задержания стала надпись на заборе у СКК «Петербургский» про «вандалов».

2 февраля состоялся митинг против сноса СКК. К тому моменту при демонтаже здания 80% комплекса рухнуло, погиб рабочий. Участники митинга требовали восстановить здание в прежнем виде. Подробнее о митинге – в материале ЗАКС.Ру.

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