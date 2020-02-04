Власти Невского района проводят проверку из-за отказа в уборке улицы с прошлогодним снимком

Администрация Невского района проводит проверку после публикации прошлогодней фотографии в ответ на обращение петербуржца на портале «Наш Санкт-Петербург», передает «Петербургский дневник».

Накануне в группе «Признавашки ДТП и ЧП» появился в пост, в котором рассказывалось о странном ответе на запрос на уборку вдоль улицы Русановской. Гражданин обратил внимание на кучи мусора вдоль чистой от снега улицы, но администрация в ответ прикрепила фото прошлого года с заснеженной территорией и сослалась на «выпадение осадков в виде снега» и «промерзание грунта», из-за которых убрать мусор раньше весны не получится.

В администрации сообщили, что проводят проверку в связи с ситуации. «По ее результатам будут приняты меры – либо дисциплинарное взыскание с виновных сотрудников, либо будет рассматриваться вопрос об увольнении. Мы обязательно всю информацию дадим», - пообещали чиновники.