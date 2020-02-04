Смольный перераспределяет миллиарды на строительство метро

Смольный опубликовал проект постановления о перераспределении средств адресной инвестиционной программы 2020 года на строительство метро, на документ обратила внимание «Фонтанка.ру».

На 1,6 млрд рублей уменьшилось финансирование строительство Красносельско-Калининской (красной) линии: ранее на нее выделяли 6 млрд рублей. Примерно на миллиард уменьшилось финансирование Правобережной (оранжевой) линии: до 3,5 млрд рублей. Замена эскалаторов на станции «Технологический институт» обойдется на 626 млн рублей меньше, чем планировалось ранее. Значительно подешевело строительство перегонов «Беговая» – «Зоопарк» и «Комендантский проспект» – «Шуваловский проспект»: до 100 млн и 50 млн соответственно.

В тысячи раз возрастет оплата за «перенесенные работы по объектам ввода»: с 10 тысяч до 3,3 млрд рублей. Это требуется, чтобы закрыть акты работ по уже сданным участкам Невско-Василеостровской (зеленой) и Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) веткам метро.

В адресной инвестиционной программе 2020 года на строительство метро заложено 13,8 млрд рублей. В 2021-м – 24,1 млрд. Ранее в Смольном заявили, что «Метрострой» может освоить в год 13-14 млрд рублей. Пока компания рассчитывается по долгам – к примеру, по зарплатам перед рабочими.