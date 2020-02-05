Напавшего на дом Памфиловой отправили на принудительное лечение

Суд направил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, который в сентябре напал на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сообщили в Следственном комитете.

Карабалаев признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с проникновением в жилище). 6 сентября он вторгся в дом Памфиловой, чтобы похитить деньги и «иные ценности», отметили в СК. Экспертиза показала, что Карабалаев на момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознавать характер и опасность своих поступков.

Карабалаев был арестован в сентябре. Он признал вину, сказав, что выбрал для нападения случайный дом неподалеку от места его ночлега и не знал, что в нем живет Памфилова. Глава ЦИК столкнулась с напавшим на террасе своего дома, когда собиралась впустить в дом гулявшего по участку кота. Преступник пытался ударить ее электрошокером, но забыл его включить.