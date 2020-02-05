Суды Петербурга снова пришлось эвакуировать

Районные суды Петербурга традиционно прервали работу из-за поступивших угроз минирования, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На выход прошли сотрудники и посетители Василеостровского, Колпинского, Петродворцового, Ленинского, Красногвардейского, Пушкинского, Октябрьского районных судов. В последних трех проверка уже завершилась и заняла около сорока минут.

Обновлено 10:21 Петродворцовый суд тоже вернулся к работе.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже третий месяц, с 28 ноября. Каждый будний день злоумышленники сообщают о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.