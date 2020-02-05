Взносы на капремонт в Петербурге в 2020 году больше не увеличатся

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, выступая на заседании Заксобрания 5 февраля, пообещал, что в 2020 году плата за капитальный ремонт больше увеличиваться не будет.

Депутат фракции «Единая Россия» Сергей Никешин поинтересовался, поднимут ли взнос в 2021 году. Бондаренко признался, что это будет зависеть от экономической ситуации в стране.

- Решение будет озвучено своевременно, - пообещал вице-губернатор.

Ранее Бондаренко объяснил необходимость увеличения взносов на капремонт удорожанием строительных и инженерных материалов, а также накопившимися объемами недоремонта.

Напомним, плата за капитальный ремонт в Петербурге с начала 2020 года увеличилась примерно в два раза. Вместо прежних 4-5 рублей за квадратный метр она составила 8-9 рублей.

Сергей Еремеев

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