Смольный присвоил название историческому району на юго-западе города

Петербургское правительство обнародовало принятое 30 января постановление, в котором говорится о присвоении названия Новосергиево части территории Красносельского района. Речь идет об активно застраиваемом участке земли между западным отрезком проспекта Ветеранов, проспектом Буденного, Петергофским шоссе и железнодорожными путями, ведущими к ЛЭМЗ.

В тексте постановлении говорится об этой местности на Юго-Западе как об историческом районе. До революции она входила в состав Сергиевской слободы.

Проконтролировать исполнение инициативы губернатор Александр Беглов поручил своему заместителю Владимиру Кириллову.

Прошлым летом название Новосергиево одобрила топонимическая комиссия.

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