В Госдуме предложили наказывать СМИ за обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов предложил усилить ответственность для СМИ за публичное утверждение об участии СССР в развязывании Второй мировой войны, передает «Парламентская газета».

«Считаю необходимым усилить уголовную и административную ответственность, а также ответственность СМИ за публичное утверждение об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и совершенные в ходе неё преступления против человечества фашистской Германии», - сказал Гаврилов в ходе «круглого стола» на тему «Историческая память. Духовные уроки Великой Победы».

По мнению депутата, такие публикации «в корне противоречат истине и представляют собой акт информационной войны против России». «Они имеют опасный характер, потому что тем самым осуществляется попытка перекладывания ответственности на СССР за преступления фашизма, то есть разделения ответственности России с Германией», - убежден Гаврилов.

По его мнению, таким образом хотят пересмотреть итоги войны, в том числе территориальные и репарационные решения. «По сути, они хотят предъявить нашей стране территориальные и финансовые претензии», - считает депутат. Он не уточнил, идет ли речь о СМИ или о зарубежных странах.

Ранее парламент Польши принял резолюцию, в которой уравнял режимы «сталинского» Советского союза и нацистской Германии. Случилось это после того, как президент России Владимир Путин резко высказался о польском дипломате Юзефе Липском, который в довоенные годы был послом в Берлине.