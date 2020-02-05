В Мурино и Кудрово построят современные отделы полиции

В феврале начнутся подготовительные работы по строительству новых отделов полиции в Мурино и Кудрово, сообщает сайт правительства Ленинградской области. В свою очередь, проектные работы уже завершились и ожидают экспертной оценки.

Ожидается, что на возведение двух объектов площадью 2100 кв. метров каждый уйдет не менее одного года и что строиться они будут на деньги строительных компаний, действующих в обоих районах, которые изобилуют новыми многоэтажками. В Мурино здание появится в северной части района, в Кудрово - на Европейском проспекте.

Согласно проекту, в каждом из двух случаев рядом со зданием полицейского отдела появится также гараж, рассчитанный на пять автомобилей.