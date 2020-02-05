Инвестиции в петербургскую недвижимость выросли на 77 процентов

По итогам 2019 года объем инвестиционных сделок на рынке петербургской недвижимости вырос на 77 процентов по сравнению с показателями 2018 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитический отдел специализированного агентства Knight Frank.

Характерно, что при общем росте инвестиций в ушедшем году земельных участков под жилье купили на 58 процентов меньше, чем позапрошлом. Самым популярным районом для жилья оказался Выборгский.

Отмечается, что в три раза выросла активность на рынке аренды и продажи складских помещений, достигнув небывалого для города показателя - 161,2 тысяч кв. метров площадей.