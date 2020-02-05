Петербург стало посещать на порядок больше туристов

Пресс-служба петербургского правительства опубликовала статистику за 2019 год, показывающую, что город за отчетный период посетило на четверть больше туристов, чем годом ранее (рост 26,8%). В абсолютных цифрах туристический поток составил 10,4 млн человек, из которых около 5,5 млн человек - "внутренние" российские туристы. За одни только новогодние праздники город посетило около полумиллиона гостей.

Губернатора Александра Беглова отдельно радует увеличившееся на 10% число гостей на разного уровня и профиля выставки и форумы.

"В городе сейчас насчитывается почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе 10 крупных комплексов. По прогнозам, в 2020 году число участников статусных событий вырастет еще на 10%", - приводятся слова чиновника.

В Смольном отмечают положительную роль электронных виз, которыми с 1 октября минувшего года начали пользоваться туристы. С момента введения их выдали свыше 112 тысяч.

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