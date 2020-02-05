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16:59

Дореволюционный дом на Нарвской заставе продали в частные руки

фото ЗакС политика Дореволюционный дом на Нарвской заставе продали в частные руки

Пребывающий в расселенном и заброшенном состоянии дом 18 по улице Калинина в Кировском районе приобрела организация "Строй-эксперт", о чем пишет строительное издание "Канонер".

Трехэтажное каменное здание воздвигли до октябрьской революции, но статусом памятника не обладает, а значит, есть вероятность, что новый владелец предпочтет от него избавиться. Чиновники признали дом на Калинина аварийным десять лет назад.

Издание отмечает, что ранее владелец компании "Строй-эксперт" приобрел помещения еще в одном старинном здании на улице Решетникова и что на территории здания вскоре после этого начались изменения: возник строительный забор и исчез флигель.

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