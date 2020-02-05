В МО "Ульянка" призвали Беглова обезопасить парк Александрино

Депутат муниципального совета МО «Ульянка» Никита Кириллов обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе комитета по благоустройству Сергею Малинину с просьбой принять меры для обеспечения безопасности прогулок по парку Александрино.

Муниципал обратил внимание чиновников на участившиеся «убийства и насильственные действия сексуального характера» в парке. Он связал ситуацию с отсутствие должного освещения в парке, видеонаблюдения и полицейских патрулей.

Также депутат рассказал, что по дорожкам парка ездят полицейские «уазики», которые изут закладчиков наркотиков – и это портит дорожное покрытие. Как-то раз остановили и Кириллова для проверки на наркотики. Все вопросы были сняты, но правоохранители не смогли ответить на замечание, что их машины портят пешеходные дорожки.

«Очень надеюсь, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки, и по Александрино можно будет гулять, не опасаясь за свою жизнь», - отметил Кириллов.

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