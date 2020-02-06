В 14-й раз за 20-летний срок правления Путин сообщил министрам об отсутствии "времени на раскачку"

Российский глава Владимир Путин, выступая с напутствием перед новым кабмином, вновь обронил свою "коронную" фразу, заявив министрам, что "времени на раскачку нет": эти словам президент произносит практически каждый год за 20-летний срок своего правления. Наблюдением делится "Русская служба Би-би-си".

"Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает", - приводит издание отрезок из последней речи президента.

Фраза "времени на раскачку нет" уже давно прекратилась в мем. Впервые Путин произнёс её в далёком 2000 году на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания Казани. В следующем, 2001 году, слова всплыли в его обращении к чиновникам из-за наводнения в Якутии.

Затем знаменитое напутствие было дважды произнесено Путиным уже в 2007 году: в первый раз во время выступления перед правительством, руководимым Виктором Зубковым, а затем - на съезде "Единой России" (обращаясь к думским единороссам).

После о том, что "времени на раскачку нет", глава государства забыл на 5 лет. Они проникли в его речь уже в 2012 году, когда он вновь выступал перед правительством. После очередного 4-летнего перерыва Путин, уже в 2016 году, употребил обозначенную фразу на встрече с лидерами думских фракций. Потом, в том же году, слова появились на заседании Совета по стратегическому развитию.

С тех пор фраза, ставшая мемом, стала ежегодной "спутницей" президента. В 2017 году она всплыла в речи про паводки и пожары; в 2018-м Путин напомнил об "отсутствии времени на раскачку" аж четыре раза.

И наконец, в начале 2019 года, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин декламировал следующее: "Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет".

После этого правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, в полном составе отправилось в отставку, а новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, которому также пришлось выслушать речь про "раскачку".