Петербургские суды традиционно начали день с эвакуаций

Для некоторых петербургских судов рабочее утро четверга вновь началось с эвакуации: так, работа временно приостановлена в Петродворцовом, Октябрьском и Колпинском райсудах.

Примечательно, что с прошлой недели служителям Фемиды приходится эвакуироваться не единожды, а дважды и даже трижды в день.

Российские суды, школы, детсады и иные учреждения подвергаются нападкам "электронных террористов" начиная с 28 ноября 2019 года. Каждый будний день на почты различных инстанций поступают угрожающие послания о якобы заложенных в зданиях бомбах. Однако, к счастью, всякий раз угроза оказывается ложной.

Часто злоумышленники требуют, чтобы бизнесмен Константин Малофеев вернул якобы украденные им 50 биткоинов.