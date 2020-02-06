РБК: Данные свыше миллиона клиентов "микрозаймов" попали на черный рынок

Личные данные свыше 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на черном рынке, информирует РБК.

Злоумышленники продают адреса электронной почты заёмщиков, а также их паспортные данные. Продавец не указал названий организаций, чьими базами он располагает, однако, как пишет РБК, подавляющее большинство клиентов обращались за займами в компании "Быстроденьги", "Займер", "еКапуста" и "Микроклад".

В компании "Быстроденьги" известили, что продаваемые данные частично совпадают с теми, что имеются у них в распоряжении. В "Займере", в свою очередь, инициировала внутреннюю проверку ввиду вероятной утечки данных.

Источник РБК, близкий к Центробанку, утверждает, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.