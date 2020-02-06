Лимонов: Прилепину больше бы подошло возглавлять партию "За кривду"

Политик Эдуард Лимонов, в чьи незарегистрированные партии в предыдущие годы входил его коллега по литературному ремеслу Захар Прилепин, выразил брезгливость уже от одного названия новой партии последнего ("За правду"): "символом нужно сделать пачку сахара. так противно сладко звучит". Для Лимонова сама по себе партия как инструмент политической борьбы представляется анахронизмом, а в случае Прилепина, уверен он, и о борьбе говорить не приходится.

"Расхрабрившиеся до степени вхождения в проправительственнуюполитическую организацию лица вполне обласканы государством: имеют посты, роли в кино и в театрах, концерты и все-всё-всё. А герои НБП* - были реальными героями, кого застрелили, кого из окна выбросили, кого забили бейсбольными битами... У главы партии "За правду" отлично упитанная физиономия, и быть главой партии "За кривду" ему бы больше подошло", - написал лидер "Другой России" у себя в "Живом журнале".

Относительно участия коллеги в его структуре Лимонов скорее сожалеет: "недосмотрели, бывает".

Отметим, что Прилепин входит в ОНФ и, кроме того, в настоящее время занят проработкой поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Примечательно, что с его партией, в частности, ассоциирует себя герой американских боевиков Стивен Сигал.

*НБП - признанная экстремистской и запрещенная в России организация