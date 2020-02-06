По делу о взятке полиция задержала чиновницу из администрации Калининского района

Полицейские задержали двух фигурантов дела о взятке - начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района и представителя подрядчика, чья компания специализируется на строительных лесах и санитарно-техническом оборудовании. Об этом говорится на сайте петербургского главка. Возбуждено уголовное дело.

По версии правоохранителей, чиновница получила вознаграждение в размере 8 млн рублей за принятие подрядных работ и общее покровительство. Речь шла о ремонте школ в районе.

Факт передачи взятки датируется февралем прошлого года. По данным "Фонтанки", получала ее сотрудница администрации по имени Татьяна Светушкова, а имя бизнесмена - Александр Фильчагин.