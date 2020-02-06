"Левада": Россияне считают наиболее авторитетными институтами армию и госбезопасность

Наиболее авторитетными и системообразующими институтами для современных жителей России являются армия и государственная безопасность. Наблюдениями поделился с "Ведомостями" глава "Левада-центра" Лев Гудков.

"Крымская мобилизация оставила разные последствия. Самый важный из них - это рост представлений, что самыми авторитетными являются силовые структуры: армия и госбезопасность", - подчеркнул социолог.

Нынешний глава государства в основе своего правления упирается именно на силовиков - именно эти устои и "ретранслируются" обществу.

Согласно соцопросу "Левада-центра", по итогам 2019 года в тройку самых важных госинститутов входили президент, армия и спецслужбы.

По уровню доверия армия сейчас занимает первое место - 63%, за ней следуют глава государства - 60% - и силовики - 48%.