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14:18

Совет МО «Смольнинское» выберет главу администрации из двух кандидатов

фото ЗакС политика Совет МО «Смольнинское» выберет главу администрации из двух кандидатов

Конкурсная комиссия по выбору главы местной администрации МО «Смольнинское» рекомендовала совету муниципальных депутатов две кандидатуры, рассказал ЗАКС.Ру член комиссии и вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев

Он сообщил, что всего было 11 претендентов, но двое на заседание комиссии не явились. Еще у пяти человек были неправильно оформлены документы, рассказал Соловьев. 

По его словам, комиссия продержала более компетентных кандидатов: заместителя главы местной администрации Владимира Королева и юриста муниципалитета Вадима Овчинникова. Они наиболее подготовлены и опытны, считает Соловьев.

- Присутствовали депутаты всех партий, жители, члены комиссии. Все видели, что вопросы всем задавались одинаковые. Например, спрашивали, сколько жителей в муниципальном образовании, какая граница, какой бюджет – элементарные вопросы. Те, кто в теме, отвечали правильно, а были те, кто удивляли нас цифрами и полным непониманием – они, естественно, были отклонены. Королев больше всех подготовлен, Овчинников, несмотря на то, что он там много лет юристом отработал, «плавал», - заявил вице-спикер. 

Он уверен, что все прошло объективно и прозрачно. Теперь совет муниципальных депутатов должен будет собраться и выбрать главу местной администрации из предложенных двух кандидатов. 

София Саттарова


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