В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

Столичные правоохранители задержали следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы: мужчину подозревают в получении 4,3 млн рублей взятки, информирует ТАСС.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве должностного лица", - уточняет детали дела пресс-служба московского главка СК.

Работника Следкома уже задержали. На данный момент его допрашивают коллеги. Какая будет избрана мера пресечения в его отношении, пока не ясно.