Активисты пытаются защитить зеленую зону вдоль Кондратьевского проспекта

Жители Калининского района, узнав о планах чиновников оборудовать в северной "зеленой" части Кондратьевского проспекта некое общественное пространство, обеспокоились судьбой целой аллеи и провели опрос прохожих. Его запись размещена в сообществе "Петербургский гражданин". Активисты, среди которых депутат МО Финляндский округ Светлана Уткина, считают, что при любых спорах вплоть до юридического задокументированное мнение граждан превыше всего.

Мнения граждан, встреченных интервьюерами на улице, полностью сошлись. В качестве аргументов прозвучало: "эти деревья сажал еще мой отец" и "делать рекреацию вдоль дороги - не самое лучшее решение". Один из жителей указал рукой на пустырь по соседству, где зона отдыха со скамейками и дорожками, по его мнению, не помешала бы точно.

Активисты также указывают на то, что ранее чиновники уличили их в подлоге и что якобы проект благоустройства является их выдумкой и спекуляцией.

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