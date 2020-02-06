Путин осудил идею возвращения к распределительной системе советских вузов

Глава Российской Федерации Владимир Путин, время от времени подчеркивающий преимущества советского строя, выступил против так называемой распределительной системы, которую вузы тех времен применяли к выпускникам. Он признал, что сам принцип выглядит анахронизмом и что молодым специалистам необходима более серьезная мотивация для саморазвития и в конечном счете развития страны.

"Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Президент подчеркнул, что "обязаловкой мы ничего не решим".

Как отдельную проблему, предложив воспринимать ее как данность, Путин обозначил различие образовательных стандартов между столицами и провинцией, и принципиально разный престиж этих двух форматов образования.

"Регионы теряют самое ценное при этом - таланты, кадры, молодежь", - констатировал правитель, имея в виду московские и петербургские институты и университеты как центр притяжения для абитуриентов всей страны.