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16:57

Либертарианцы привезут в Петербург бывшего лидера британских ультраправых

фото ЗакС политика Либертарианцы привезут в Петербург бывшего лидера британских ультраправых

Основатель ультраправой организации «Лига английской свободы» (English Defence League, EDL) Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон) примет участие в конференции «Власть и рынок», которую 22 февраля проведет в Петербурге Либертарианская партия России. Британский гость выступит с лекцией, скорее всего она будет посвящена брекситу, уточнили ЗАКС.Ру в ЛПР.

37-летний Робинсон в молодости был футбольным хулиганом клуба «Лутон Таун», позже, в середине нулевых, состоял в «Британской национальной партии» (British National Party, BNP). В 2009 году он стал сооснователем «Лиги английской свободы», которую возглавлял до октября 2013 года. Организация получила известность благодаря своим антиисламским уличным демонстрациям. «Лига» несколько раз попадала в центр скандалов. Так, в 2011 году ее сторонников обвинили в разбойном нападении на мечеть в Ноттингеме, на заборе которой после ухода налетчиков появилась свастика и буквы EDL. Чуть позже The Guardian писал о вероятных контактах представителей организации и норвежского ультраправого террориста Андреаса Брейвика. Общение якобы происходило еще до нападения Брейвика на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии.

В 2013 году Робинсон покинул «Лигу», назвав ее слишком экстремальной. Через пару лет он основал британское отделение правопопулистского движения «Пегида» (Pegida UK). Робинсон отбыл несколько обвинительных приговоров. Его заключали в тюрьму за насилие, использование поддельных документов для посещения США и мошенничество с ипотекой. В мае 2018 года политика арестовали на 13 месяцев за неуважение к суду – он вел видеотрансляцию из здания суда, вопреки постановлению председательствующего, запретившего это делать. После ареста Робинсона в Британии состоялось несколько акций за его освобождение. Слова в поддержку активиста в Twitter написали сын президента США Дональд Трамп-младший и голландский правый политик Герт Вилдерс.

Конференция «Власть и рынок» будет посвящена памяти американского политического философа и экономиста Мюррея Ротбарда, автора одноименной книги и одного из основателей теории либертарианства. Помимо Робинсона с лекциями выступят писатель Михаил Веллер, политический блогер и член ЛПР Михаил Светов, политолог-американист Малек Дудаков и кандидат юридических наук Родион Белькович. Также в программе мероприятия запланированы дебаты экономиста Павла Усанова и видеоблогера Ватоадмина. Конференция пройдет в конгресс-холле «Васильевский» на набережной реки Смоленки, 2.

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