Из-за курьезного ДТП с участием полицейского Яшину предстоит юридическая тяжба

Столичный муниципал Илья Яшин, лицо оппозиционного движения "Солидарность", рассказал о комичном, по его мнению, инциденте, который имел место накануне с его участием.

Как противник парковки на тротуарах, москвич, увидев вставшего поперек пешеходной зоны полицейского в автомобиле, попытался его настигнуть, снимал на камеру и преследовал. Полицейский, что подтверждается видеозаписью, поспешил ретироваться и, сделав задний ход, врезался в законно припаркованный автомобиль поблизости.

"Позже приехала подмога в лице старших офицеров, которые теперь обвиняют меня в «провоцировании ДТП». А вы сомневались? Разумеется, виноват не сотрудник МВД, который ездит по тротуару, а пешеход, который фиксирует это нарушение. В общем, будет увлекательное разбирательство с полицией. И мне очень нужен общественный резонанс, чтобы защититься от этих болванов", - рассказал политик у себя в Facebook.

Яшин отметил при этом, что узнал в полицейском человека, задерживавшего его на митингах.