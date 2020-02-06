Подрядчик попросил суд взыскать с администрации МО «Купчино» 1 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 5 февраля принял к производству иск компании «Турбоэнергоремонт», требующей взыскать с местной администрации МО «Купчино» 998 тысяч рублей задолженности и 2 тысячи рублей неустойки по заключенному в июне 2019 года контракту.

«Турбоэнергоремонт» во второй половине 2019 года осуществлял благоустройство территорий МО «Купчино» по трем адресам на улице Турку, двум на Будапештской улице и одному на проспекте Славы. Стоимость контракта на оказание услуг составила более 8,7 млн рублей.

Предварительное рассмотрение иска назначено на 23 апреля.

Отметим, что после сентябрьских выборов в местном совете МО «Купчино» сильно обновился депутатский состав и поменялся руководитель администрации. Контракт с «Турбоэнергоремонтом» заключала предыдущая глава администрации Алена Орлова. Сейчас ее сменила Ольга Алексеева.

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