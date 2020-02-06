Суд впервые прекратил одно дело об иноагентах в отношении главы "Мемориала"

Столичный Тверской суд прекратил одно из административных дел о нарушении закона об НКО-иностранных агента, возбужденное в отношении главы "Мемориала" Яна Рачинского, делится "МБХ медиа".

На сей раз претензии Роскомнадзора были отклонены, хотя до этого Рачинского штрафовали уже 9 раз по аналогичной статье.

Протокол был составлен из-за блога "Мемориала" на "Эхе Москвы": в связи с этим на заседание вызвали главреда сайта Виталия Рувинского. Он сообщил, что размещают публикации не работники ПЦ, а сотрудники редакции - как по личной инициативе, так и по договоренности. Они берут ссылки на материалы любой организации и выставляют заметки в блоге - причем, делают это начиная с 2011 года.

Адвокаты "Мемориала" не единожды подчеркивали, что нарушений законодательства со стороны организации нет, так как на каждом её сайте присутствует маркировка иноагента, а помечать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости - они используются только для продвижения и анонсирования материалов.

Однако представители интернет-регулятора уверены, что соцсети - это отдельные информационные ресурсы, поэтому помечать необходимо абсолютно каждую публикацию.

Всего в отношении "Мемориала" - и международного общества, и правозащитного центра, а также их руководителей - было составлено 28 протоколов: по два на должностное и на юридическое лицо за каждый интернет-ресурс. Судебные заседания прошли по 24 из них, сумма штрафов составляет 4,75 млн рублей.