СМИ: Комитету по развитию транспортной инфраструктуры подобрали нового главу

Кресло руководителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры, по всей вероятности, в ближайшее время займет бывший зампред комитета Андрей Левакин, сообщает "Фонтанка", ссылаясь на инсайды.

После своей отставки в 2012 году из-за конфликтов с основными подрядчиками Левакин работал в подчинении у министра транспорта Максима Соколова, вернувшегося в нынешнем политическом сезоне в Смольный на место вице-губернатора.

Предыдущий глава КРТИ Сергей Харлашкин в настоящий момент начальствует в компании "Метрострой". Обязанности председателя КРТИ пока исполняет Андрей Семчанков, однако, как пишет издание, он воспринимается как временная фигура.

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