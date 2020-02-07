Петербург объявили готовым к проведению матчей Евро-2020

Представители УЕФА присвоили Петербургу наивысшую степень готовности к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщила главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета по физкультуре Евгения Лапина.

«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», - приводит слова Лапиной Смольный.

Летом в рамках Евро-2020 в Петербурге пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.