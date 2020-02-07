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11:26

Санаторий "Бодрость" откроет свои двери для эвакуированных из Китая граждан

фото ЗакС политика Санаторий "Бодрость" откроет свои двери для эвакуированных из Китая граждан

Расположенный в Свердловской области санаторий "Бодрость" станет карантинным центром для всех прилетающих из Китая граждан, уведомляют "Интерфакс" и E1.

Данное решение было принято Минздравом в качестве превентивной меры по предотвращению распространения коронавируса. Под наблюдением пациенты будут находится в течение двух недель.

По состоянию на 7 февраля на территории Свердловской области не зафиксировано ни одного случая заболевания опасной инфекцией.

В "Бодрости" обычно проходят профилактическое лечение работники бюджетной сферы. Однако уже 6 февраля всех отдыхающих начали экстренно выселять.

"Мы еще две недели там должны были быть, проходить лечение. Обидно, что я специально отпуск взяла и бронировала путевку полгода назад. Теперь и денег нет, и отпуск испорчен", - огорчен один из бывших обитателей.

Первый санаторий для прилетевших из Китая граждан - "Градостроитель" - открыл свои двери еще 5 февраля: туда поместили 128 россиян и 16 жителей СНГ, доставленных бортами Минобороны. Примечательно, но в учреждение еще накануне можно было купить "оздоровительную" путевку.

Жертвами коронавируса стали уже более 630 человек, а заражены свыше 31 тысячи.

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