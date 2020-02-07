Полиция Грозного начала проверку после нападения на Елену Милашину

Управление МВД по Грозному проводит проверку по факту нападения на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в холле гостиницы «Континенталь».

В объяснении Милашина указала, что их подстерегали 15 человек, – мужчины и женщины. Несколько из них подошли к ним у лифта, окружили, начали толкать. «Одна из женщин сказала, что мы приехали сюда защищать ваххабитов», - говорится в объяснении. По словам Милашиной, нападавшие били их, хватая за шею, за голову, в том числе головой о мраморный пол, пинали в живот.

В травмпункте у Милашиной зафиксировали ссадины на лице и ушиб мягких тканей. Осматривать Дубровину врач отказался со словами «я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего».

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, которого обвиняют в хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти. В октябре 2019 года Нуханов снял видеоролик, в котором рассказал об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова.