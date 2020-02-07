Иностранцам, желающим получить гражданство РФ, не придется отказываться от своего

В правительстве обсуждают возможность предоставления иностранцам российского гражданства без отказа от своего, делится "Коммерсант".

По данному вопросу уже сформирована рабочая группа, куда вошли представители различных ведомств, а также депутаты Госдумы. Изменение миграционного законодательства впервые было вынесено на повестку ещё в прошлом году: основная задача - увеличить количество жителей России на 5-10 млн человек. Для этого предлагается исключить из ст. 13 закона "О гражданстве Российской Федерации" пункт "г" части 1, согласно которому иностранцам, претендующим на российское гражданство, превентивно следует отказаться от имеющегося.

В концепции государственной миграционной политики до 2025 года, в частности, отмечается, что такая политика "должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших ее, которые способны включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества".

В прошлом году глава государства упростил выдачу российских паспортов для жителей непризнанных ДНР и ЛНР.