"Роскино" возглавила Евгения Маркова Минувшим вечером вышло распоряжение о назначении нового руководителя госкомпании "Роскино": взамен покинувшей пост Екатерины Мцитуридзе назначение получила Евгения Маркова, информирует ТАСС. Её кандидатура получила одобрение у большинства членов совета директоров организации и Министерства культуры. В роли главы "Роскино" Маркова собирается в первую очередь заняться укреплением отношений с иностранными коллегами и сделать Россию надежным партнером на международном рынке кинобизнеса. Добавим, "Роскино" занимается продвижением отечественных фильмов от лица государства на ведущих международных фестивалях. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен