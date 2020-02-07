Филиал РНБ на Фонтанке станет культурно-просветительским центром

Филиал Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки, 36, ожидает "реновация": учреждение переделают под культурно-просветительский центр, уведомляет "Петербургский дневник". Работы превентивно санкционировал Минкульт.
Отмечается, что данное подразделение РНБ, несмотря на грядущие изменения, сохранит своё исконное предназначение.
К ремонту приступят уже в ближайшее время: смета уже составлена и отправлена на одобрение в Минкультуры. Уточняется, что изначально подлатают крышу и подвал здания.