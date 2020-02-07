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7 февраля, 15:58

Обвиненный в работе на "нежелательную организацию" активист из Тюмени обратился в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Обвиненный в работе на "нежелательную организацию" активист из Тюмени обратился в ЕСПЧ

Адвокаты тюменского активиста Никиты Кифорука обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека ввиду административного разбирательства по делу о "нежелательной организации", поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

В тексте жалобы указывается, что в России было нарушено право мужчины на справедливое судебное разбирательство, на свободу объединений с другими гражданами и право придерживаться своего мнения.

Кифорук стал фигурантом дела из-за форума "Свободные люди", который прошел в Тюмени год назад. Активист взял на себя организацию и поиск помещения для мероприятия. Форум был проведен активистами и местными депутатами.

Прокуратура сочла, что своими действиями Кифорук якобы способствовал осуществлению деятельности некой "нежелательной организации", и возбудила дело по ст. 20.33 КоАП. Позднее суд оштрафовал общественника на 5 тысяч рублей.

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