Охрана Минэнерго заказала в госзакупке наклейки "Обама ЧМО"

ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго закупает наклейки с надписью «Обама ЧМО» для своего Северо-Кавказского филиала, внимание на эту закупку обратили «Открытые медиа».

Закупка касается работ по техобслуживанию и ремонту десяти автомобилей предприятия марок Hyundai, Renault и LADA. Начальная контракта – 1,21 млн рублей, работы нужно будет выполнить к концу 2020 году.

В закупку включен лот на запчасти, технические жидкости, расходные материалы, которые могут быть использованы при выполнении работ, стоимостью 18,5 млн рублей. В приложении к техзаданию нашли указание наклейки «Обама ЧМО». При этом в документации сравниваются цены на наклейки от трех разных поставщиков и указана ее средняя цена.

В Минэнерго ситуацию пока не прокомментировали. Юрист филиала ФГУП на Северном Кавказе пообещала, что строчку в ближайшее время уберут из документов, и такие товары предприятие закупать не будут. Специалист, который готовил эту закупку, по словам юриста, объяснил наличие строчки технической ошибкой или «ошибкой текстового редактора вроде Т9».

Барак Обама был президентом США в 2009 – 2017 годах. В 2016-м победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп. После присоединения Крыма к России в 2014 году США во главе с Обамой инициировали введение антироссийских санкций.