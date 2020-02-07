Фонд ЖКХ потратит 59 млн рублей на самопиар

Государственная компания Фонд содействия ЖКХ потратит 59 млн рублей на рекламу своей деятельности в газетах: ссылкой на данную закупку делится "МБХ медиа".

Подрядчик обязан будет договориться о размещении публикаций о фонде в таких изданиях, как "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Строительная газета" и "Российская газета". В каждой печатной периодике должно быть 135 материалов об организации.

В заметках следует рассказать, например, о "строительстве энергоэффективных домов" в рамках реализации программ по переселению из аварийного жилья, умный город, инновационные технологии в ЖКХ, а также реализация национальных и федеральных проектов.