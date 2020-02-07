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7 февраля, 18:22

Фонд ЖКХ потратит 59 млн рублей на самопиар

фото ЗакС политика Фонд ЖКХ потратит 59 млн рублей на самопиар

Государственная компания Фонд содействия ЖКХ потратит 59 млн рублей на рекламу своей деятельности в газетах: ссылкой на данную закупку делится "МБХ медиа".

Подрядчик обязан будет договориться о размещении публикаций о фонде в таких изданиях, как "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Строительная газета" и "Российская газета". В каждой печатной периодике должно быть 135 материалов об организации.

В заметках следует рассказать, например, о "строительстве энергоэффективных домов" в рамках реализации программ по переселению из аварийного жилья, умный город, инновационные технологии в ЖКХ, а также реализация национальных и федеральных проектов.

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