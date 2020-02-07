Члены ИКМО «Екатерингофский» сложили свои полномочия до суда по их расформированию

Совет депутатов муниципального образования «Екатерингофский» 17 декабря 2019 года принял решение о сложении полномочий членов местной избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру 7 февраля экс-кандидат в мундепы округа Александр Шуршев. По его словам, документ он смог получить только через прокуратуру – на сайте МО решения не публикуются.

- Когда муниципалитет принял решение о передаче полномочий в ТИК, тогда же [глава МО Олег] Смакотин опубликовал письмо, которое он направил в Горизбирком. Он писал, что кроме того, что они передали полномочия, они еще и приняли решение о расформировании избирательной комиссии. Я пожаловался в прокуратуру в связи с тем, что расформировать может только суд. Прокуратура провела проверку и ответила мне, что на самом деле совет их не расформировал, а принял решение о досрочном прекращении полномочий на основании личных заявлений, - пояснил Шуршев.

Он напомнил, что в Санкт-Петербургском городском суде находится дело о расформировании ИКМО «Екатерингофский» по иску Горизбиркома. Рассмотрение дела с 13 декабря приостановлено, пока не будет вынесено решение по связанному делу секретаря местного избиркома Лидии Островской. Ее дело мировой суд закончил рассматривать 29 января. При этом, Островская все еще может подать апелляцию.

Шуршев надеется, что суд все же привлечет членов местного избиркома к ответственности, несмотря на их выход из ИКМО.

- Не очень понятно, как дальше будут развиваться приостановленное дело в городском суде. Учитывая, что там требуется расформировать комиссию в связи с ответственностью этих членов комиссии. Я надеюсь, что это не помешает привлечь их к ответственности, - заявил экс-кандидат.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что формально на расформирование комиссии не повлияет сложение полномочий с ее членов. При этом, он добавил, что неизвестно, получится ли теперь этих членов комиссии привлечь к ответственности.

- Закон говорит о том, что не имеют права быть назначенными в комиссии в течение пяти лет те, чьи полномочия прекращены в связи с ее расформированием, - пояснил Зацепа.

Член ГИК считает, что пока сложно понять, как разрешится вопрос – в стране нет подобной практики по расформированию избирательных комиссий.

- Я понимаю, как они толкуют закон. Я понимаю, в чем здесь логика. Я не уверен, что это их спасет, - заявил Зацепа.

Напомним, ИКМО «Екатерингофский» во время кампании по муниципальным выборам скандально прославилась «фейковыми» очередями, недопуском кандидатов в здание комиссии, отказами в регистрации оппозиционным выдвиженцам и другим. После выборов Горизбирком уже расформировал ИКМО «Сергиевское», «Семеновское» и «Коломяги».

София Саттарова

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