СМИ: Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане, пишут со ссылкой на источники РБК и Baza. О том, что депутат мог находиться на борту, говорит и источник РИА «Новости».

Обновлено 18:47 Источник РИА «Новости» также утверждает, что Хайруллин погиб, по его сведениям, два человека выжили. О гибели депутата также со ссылкой на источник пишет ТАСС. Информация пока не подтверждена.

Частный вертолет с тремя пассажирами на борту разбился в Лаишевском районе, недалеко от Казани. Представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила, что один человек выжил, он ходил возле вертолета, судьба других неясна.

Хайруллин – депутат Госдумы от «Единой России» с 2003 года. Также он был президентом Национального союза производителей молока.