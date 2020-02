Краснодарские полицейские не обнаружили экстремизма в альманахе Moloko plus В Краснодаре правоохранители, пожелавшие изучить альманах Moloko plus на предмет наличия запрещенного контента, спустя год вернули редакции изъятые в 2018 году журналы. "Альманахи вернули. Факт остается фактом - никакого уголовного дела на нас нет. Все изъятое было проверено на экстремизм, и никакого экстремизма в наших текстах, конечно же, не нашли, потому что мы профессионалы", - отметил главред издания Павел Никулин в разговоре с "МБХ медиа". Напомним, Moloko plus не единожды привлекал внимание силовиков. Так, в сентябре 2018 года Никулина арестовали на двое суток за неповиновение сотруднику полиции. Его задержали в Нижнем Новгороде вечером 16 числа. Тогда на презентацию третьего номера альманаха, посвященного истории революций и революционных движений, в бар "Подсобка" пришли полицейские и сотрудники центра "Э". Под предлогом "осмотра места происшествия" они прервали мероприятие. В ноябре нижегородский суд отменил арест Никулина. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен